欧洲股市：受零售股价走低拖累下跌，但仍接近五年半高位

* FTSEurofirst 300指数下滑0.2%

* 零售股下跌，因企业业绩不佳

* 力拓发布最新产量数据，带动矿业股上扬

* 技术图表显示Euro STOXX 50指数将可能再升90点

路透伦敦1月16日 - 欧洲股市周四小跌，在略低于五年半高位的水平持稳，受累于一系列零售商公布业绩后股价走低，但矿业股走强提供支撑。

零售股指数 下滑0.7%，因全球第二大零售商家乐福(Carrefour) 公布的销售数据令人失望，股价急跌3.7%。

荷兰零售商Ahold ，Dixons 和Primark owner AB Foods 公布最新销售数据后，股价齐步走低。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.15%，报1,337.75点，周三攀升1%至五年半高位。

“肯定存在盘整的风险，欧洲股市涨势不错。如果出现修正，我们认为是买入机会，”巴克莱的Dennis Jose说。

STOXX欧洲600基本资源指数 劲升2.5%，为升幅最大的板块。力拓 产出大幅增加，扶助公司股价上升2.5%，而券商的评级推动必和必拓 和Polymetal 股价分别大涨3.8%和5.7%。

花旗集团的一份研究报告称，花旗将对该行业未来12个月的评级从“中性”上调至“看涨”，以反应基本面改善，花旗将必和必拓和力拓列入首选企业名单。Polymetal股价攀升，受助于瑞银将其评级从“中性”上调至“买入”。

技术图表也显示近期价格走势有利市场，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 倾向在短期内进一步攀升。该指数在周四稍早触及五年新高后，由升转跌，下滑0.6%，至3,150.20点。

“该指数呈现看涨盘整形态，暗示可能上升90点。趋势肯定是上行，我预料短期将升至大约3,200-3,220点，”ING Commercial Banking高级技术分析师Roelof-Jan van den Akker说。