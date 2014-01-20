欧洲股市：德意志银行重挫拖低欧股走低

* FTSEurofirst 300指数跌0.1%，Euro STOXX 50指数跌0.03%

* 德意志银行市值蒸发约22亿欧元

* 银行股仍是今年迄今欧洲表现最好的板块，升5.5%

路透巴黎1月20日 - 欧洲股市周一小跌，交投清淡，从五年半高位回软，因德意志银行 意外公布季度亏损，促使投资人对近期上扬的银行股获利了结。

德国最大银行-德意志银行重挫5.4%，市值蒸发约22亿欧元。

德意志银行公布第四季意外录得税前亏损11.5亿欧元，因诉讼官司和重组而列支高额成本，该银行并警告称2014年将面临进一步的挑战和改革。

德国商业银行 下挫4.5%，Banco Popolare 跌3.1%，瑞信 大跌2.5%。

尽管今日下挫，STOXX银行股指数 今年迄今仍升5.5%，为表现最好的欧洲板块。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.1%，报1,344.17点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 微跌0.03%，报3,153.17点。

因美国市场休市，此间市场交投清淡。