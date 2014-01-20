欧洲股市：德意志银行重挫拖低欧股走低

修正-欧洲股市：持稳在16个月高位，受助于先正达和国防股上涨
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
* FTSEurofirst 300指数跌0.1%，Euro STOXX 50指数跌0.03%
* 德意志银行市值蒸发约22亿欧元
* 银行股仍是今年迄今欧洲表现最好的板块，升5.5%
路透巴黎1月20日 - 欧洲股市周一小跌，交投清淡，从五年半高位回软，因德意志银行 意外公布季度亏损，促使投资人对近期上扬的银行股获利了结。
德国最大银行-德意志银行重挫5.4%，市值蒸发约22亿欧元。
德意志银行公布第四季意外录得税前亏损11.5亿欧元，因诉讼官司和重组而列支高额成本，该银行并警告称2014年将面临进一步的挑战和改革。
德国商业银行 下挫4.5%，Banco Popolare 跌3.1%，瑞信 大跌2.5%。
尽管今日下挫，STOXX银行股指数 今年迄今仍升5.5%，为表现最好的欧洲板块。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.1%，报1,344.17点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 微跌0.03%，报3,153.17点。
因美国市场休市，此间市场交投清淡。
英国富时100指数 收涨0.11%，报6,836.73点；德股DAX指数 跌0.28%，至9,715.90点；法国CAC-40指数 微跌0.11%，报4,322.86点。(完)
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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