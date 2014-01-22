欧洲股市：小幅攀升，由科技股ASML领涨

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* FTSEurofirst 300指数上涨0.1%
* ASML业绩优于预期，股价急升
* ABB发出盈利预警后股价下挫
路透伦敦1月22日 - 欧洲股市周三小升，由业绩强劲的荷兰科技股ASML领涨，但对较广泛市场企业业绩的忧虑，限制了股市的涨幅。
全球主要电脑晶片设备供应商ASML 上涨7%，是升幅最大的FTSEurofirst 300指数成份股，此前公布的第四季业绩优于预期，且重申对上半年营收的乐观预测。
但瑞士工程公司ABB 下挫3.6%，是跌幅最大的FTSEurofirst 300指数成份股，此前公司警告，其电力分支获利将低于预期，因项目延误和重组成本而涉及2.6亿美元支出。
在迄今已公布业绩的企业中，68%的企业的年度获利好于预期或符合预期，市场降低本财报季稍后公司业绩的期望，因ABB和皇家荷兰/壳牌石油集团 等企业发布盈利警告。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.1%，报1,347.05点，和周二触及1,353.47点的数年高位仅差一步。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 微跌0.1%，报3,151.27点。
英国富时100指数 收跌0.12%，报6,826.33点；德股DAX指数 下滑0.1%，至9,720.11点；法国CAC-40指数 收高0.03%，报4,324.98点。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。