欧洲股市：下跌，因中美数据疲弱且诺基亚暴跌逾10%

* FTSEurofirst 300指数下跌1%

* 诺基亚营收低于预期，股价暴跌

* 美国和中国数据疲弱，盖过欧元区数据强劲

路透伦敦1月23日 - 欧洲股市周四下跌，受累于诺基亚股价暴跌逾10%，且疲弱的美国和中国数据燃点对全球经济成长前景和企业业绩的悲观看法。

诺基亚 暴跌10.7%，此前公司公布其网络设备分支营收骤降。

英国出版商Pearson 也是跌幅居前的个股，后者下跌8.2%，此前Pearson发出警告，其2013年每股盈利将可能低于预期。

尽管欧洲企业业绩良莠不齐，但西班牙银行Banco de Sabadell SA 是业绩优于预期的企业之一，而美国股市下跌也拖累欧股在下午交易中走低。中国制造业和美国就业数据弱于预期，且麦当劳等企业业绩逊于预估，令美股下挫。

中国制造业数据稍早已拖累矿业股 下滑，该板块收低0.8%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌1.1%，报1,332.63点，尽管一些分析师称欧洲经济数据将进一步走强，将支持欧股未来上涨。