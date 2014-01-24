欧洲股市：重挫逾2%为七个月最大单日跌幅，受对拉美市场的担忧牵连

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
* FTSEurofirst 300指数大跌2.4%，为七个月来最大单日跌幅
* Euro STOXX 50指数跌穿关键支撑位
* 阿根廷披索暴跌，是市场焦点所在
* 西班牙股市急挫，受拉美敞口拖累
* 西班牙IBEX指数市场蒸发约190亿欧元
路透巴黎1月24日 - 欧洲股市周五录得七个月来最大单日跌幅，1月的剩余涨幅全数被抹掉，因投资人担忧拉美经济和拉美货币，引发对欧股一轮获利了结卖盘。
西班牙股市是重灾区之一，其IBEX指数 劲跌3.6%，这次下跌令西班牙绩优股市值蒸发约190亿欧元。
在拉美市场也有巨大敞口的法国集团Edenred 和Casino ，分别急跌3.4%和4.4%。
阿根廷政府周五表示，决定放松严格的外汇管制措施，周四阿根廷披索创下了12年来单日最深贬势。
巴西雷亚尔也跌至五个月低位，土耳其里拉跌至纪录低点，南非兰特大挫至五年低位。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌2.4%，报1,301.34点。该指数全数回吐2014年迄今录得的所有涨幅，较年初下跌1.1%。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 劲跌2.9%，跌穿50日移动均线，发出负面技术信号。
周五成交放量，Euro STOXX 50指数的成交量是其过去三个月日均值的大约两倍。
尽管本周大跌，但投资人对欧股的兴致保持强劲。根据汤森路透Lipper数据，在截至1月22日的七日内，来自美国投资人对欧股的周度资金流入达到创纪录的12.7亿美元。
英国富时100指数 收挫1.62%，报6,663.74点；德股DAX指数 大跌2.48%，至9,392.02点；法国CAC-40指数 急挫2.79%，报4,161.47点。(完)
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。