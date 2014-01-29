欧洲股市：跌至六周低位，因忧虑新兴市场和美联储政策声明

* FTSEurofirst 300指数下滑0.6%，EuroSTOXX 50指数下跌0.9%

* EuroSTOXX 50指数跌穿100日移动均线支撑位，德国DAX指数跌穿50日移动均线

路透伦敦1月29日 - 欧洲股市周三跌至六周低位，跌穿技术支撑位，因企业季报疲弱，且担忧美国再次缩减货币刺激计划将令新兴市场的抛售潮加剧。

欧洲汽车制造商，基金经理和其他企业的重要收入来源-新兴市场近日受到重创，原因是新兴市场的地区性问题，以及预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将月度购债规模再缩减100亿美元。

分析师表示，美联储在1900 GMT公布的政策声明将可能令一些新兴国家的金融问题暴露出来，因外资将流出新兴市场，且这些国家的借贷成本上升。

这将蚕食在新兴市场有敞口的国际企业的营收，以至拖累诸如EuroSTOXX 50指数等股指，EuroSTOXX 50指数成份股企业有三分之一的营收是来自新兴市场。

EuroSTOXX 50指数 收跌0.9%，至3,011.45点，为12中来最低收位。

EuroSTOXX 50指数跌穿了最后在3,014.08点切入位的100日移动均线切入位，此为关键技术支撑位，曾在本周稍早支撑了市场。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 下滑0.63%，报1,289.94点。

欧洲指数中，德国DAX指数 跌幅居前，下挫0.75%，报9,336.73点，跌穿50日移动均线。

“从技术图表而言，至少DAX指数，跌穿了在9,350点的支撑位，所以我们不得不接受该指数仍在修正...且对美联储可能缩减购债和新兴市场的忧虑犹在，”Close Brothers Seydler交易部主管Oliver Roth说。