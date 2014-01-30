欧洲股市：受美国数据带动上涨，仍容易走低

欧洲股市：小幅反弹，受企业业绩和银行股升势扶助
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
* FTSEurofirst 300指数收升0.3%
* 在美国经济数据公布后，欧股反弹
路透伦敦1月30日 - 欧洲股市周四收高，扳回稍早跌幅，因美国GDP数据强劲且“超卖”水平吸引买入，尽管股市仍容易受新兴市场忧虑走低。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.3%，报1,294.26点，盘中低见1,281.16点，之后反弹至1,298.46日内高位，此前美国公布GDP数据。
数据显示美国家庭支出强劲且出口上升，推动美国第四季经济大幅增长，环比年率初值为成长3.2%。
技术图表显示，九日相对强弱指标(RSI)为34，在本周稍早跌至30以下，此为技术“超卖”市场状况，通常市场将反弹。
分析师表示，股市很可能仍然波动，因中国成长放缓，美国缩减刺激措施和新兴市场被抛售。
英国富时100指数 收低0.09%，报6,538.45点；德国DAX指数 升0.39%，报9,373.48点；法国CAC-40指数 涨0.55%，报4,180.02点。(完)
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。