欧洲股市：受美国数据带动上涨，仍容易走低

* FTSEurofirst 300指数收升0.3%

* 在美国经济数据公布后，欧股反弹

路透伦敦1月30日 - 欧洲股市周四收高，扳回稍早跌幅，因美国GDP数据强劲且“超卖”水平吸引买入，尽管股市仍容易受新兴市场忧虑走低。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.3%，报1,294.26点，盘中低见1,281.16点，之后反弹至1,298.46日内高位，此前美国公布GDP数据。

数据显示美国家庭支出强劲且出口上升，推动美国第四季经济大幅增长，环比年率初值为成长3.2%。

技术图表显示，九日相对强弱指标(RSI)为34，在本周稍早跌至30以下，此为技术“超卖”市场状况，通常市场将反弹。

分析师表示，股市很可能仍然波动，因中国成长放缓，美国缩减刺激措施和新兴市场被抛售。