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阿姆斯特丹市场报道 | 2014年 2月 1日 星期六 01:54 BJT

欧洲股市：下跌，因忧虑通缩及新兴市场动荡

路透巴黎1月31日 - 欧洲股市周五下跌，1月录得8月来首次月度下跌，因忧虑欧洲企业盈利将受新兴市场动荡拖累，欧股受压。

数据显示欧元区通胀意外下跌，重燃欧元区可能滑入通缩的忧虑，令投资人惴惴不安。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 下跌0.2%，报1,291.17点，本月将录得1.9%的月度跌幅。该指数盘中一度下挫1.6%，交易商称尾盘出现空头回补，扶助指数收复部分失地。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 下挫0.4%，报3,013.96点，技术图表显示指标指数跌穿6月开始正面的趋势线，发出利空信号。

英国富时100指数 收低0.43%，报6,510.44点；德国DAX指数 跌0.71%，报9,306.48点；法国CAC-40指数 收低0.34%，报4,165.72点。(完)
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