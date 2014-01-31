欧洲股市：下跌，因忧虑通缩及新兴市场动荡

修正-欧洲股市：持稳在16个月高位，受助于先正达和国防股上涨
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
路透巴黎1月31日 - 欧洲股市周五下跌，1月录得8月来首次月度下跌，因忧虑欧洲企业盈利将受新兴市场动荡拖累，欧股受压。
数据显示欧元区通胀意外下跌，重燃欧元区可能滑入通缩的忧虑，令投资人惴惴不安。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 下跌0.2%，报1,291.17点，本月将录得1.9%的月度跌幅。该指数盘中一度下挫1.6%，交易商称尾盘出现空头回补，扶助指数收复部分失地。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 下挫0.4%，报3,013.96点，技术图表显示指标指数跌穿6月开始正面的趋势线，发出利空信号。
英国富时100指数 收低0.43%，报6,510.44点；德国DAX指数 跌0.71%，报9,306.48点；法国CAC-40指数 收低0.34%，报4,165.72点。(完)
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。