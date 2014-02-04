欧洲股市：小幅收低，因部分企业业绩令人失望

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
* FTSEurofirst 300指数跌0.2%，远高于日低
* 波动性指数从七个月高位回落
* ARM和KPN公布业绩后下挫
路透伦敦2月4日 - 欧洲股市周二小跌，延续近期跌势，受到诸如晶片设计企业ARM和电信公司KPN业绩令人失望拖累。
ARM 重挫5.9%，此前该公司公布的专利营收低于预期。荷兰电信公司KPN 公布低于预期的盈利后股价下挫4.8%。
汤森路透数据显示，在迄今已公布业绩的18% DJ STOXX Europe 600 指数成份股企业中，45%盈利不及预期，电信企业表现较差。
银行股 逆市上扬，此前瑞银 公布的盈利和派息高于预期，带动股价大涨5.4%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 下跌0.2%，报1,270.74点，远高于日低1,263.36点，但仍较1月底高位跌了约6%。
波动性指数 从七个月高位回落，显示投资人不安情绪有所缓和。
英国富时100指数 收低0.25%，报6,449.27点；德国DAX指数 收跌0.64%，报9,127.91点；法国CAC-40指数 收高0.24%，报4,117.45点。(完)
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。