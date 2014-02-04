欧洲股市：小幅收低，因部分企业业绩令人失望

* FTSEurofirst 300指数跌0.2%，远高于日低

* 波动性指数从七个月高位回落

* ARM和KPN公布业绩后下挫

路透伦敦2月4日 - 欧洲股市周二小跌，延续近期跌势，受到诸如晶片设计企业ARM和电信公司KPN业绩令人失望拖累。

ARM 重挫5.9%，此前该公司公布的专利营收低于预期。荷兰电信公司KPN 公布低于预期的盈利后股价下挫4.8%。

汤森路透数据显示，在迄今已公布业绩的18% DJ STOXX Europe 600 指数成份股企业中，45%盈利不及预期，电信企业表现较差。

银行股 逆市上扬，此前瑞银 公布的盈利和派息高于预期，带动股价大涨5.4%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 下跌0.2%，报1,270.74点，远高于日低1,263.36点，但仍较1月底高位跌了约6%。

波动性指数 从七个月高位回落，显示投资人不安情绪有所缓和。