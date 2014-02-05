欧洲股市：小升结束两周跌势，出现轻微技术性反弹

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* FTSEurofirst 300指数升0.1%
* 技术图表显示指数到了“超卖”水平
* 季报好坏不一，令投资人不安
路透伦敦2月5日 - 欧洲股市周三小升，此前两周下跌，但对全球经济增长和担忧新兴市场货币的担忧，仍然令投资人惴惴不安。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收升0.1%，报1,271.84点，之前两周累计下滑6%。
技术图表显示FTSEurofirst指数在连跌两周后到了超卖水平，相对强弱指标(RSI)接近30。
在欧洲央行周四公布货币政策决定和召开记者会，以及周五美国非农就业报告出炉前，投资人不愿建立新头寸。
英国最大制药商葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 上涨1.6%，对FTSEurofirst 300指数攀升帮助最大，此前公司预期2014年业绩强劲，因其药物研究实验室生产改善。
整体企业季报仍然好坏不一。全球最大的作物化学药品制造商Syngenta 急跌3.4%，此前公布上年获利下降。
英国富时100指数 收高0.13%，报6,457.89点；德国DAX指数 收跌0.13%，报9,116.32点；法国CAC-40指数 收高0.01%，报4,117.79点。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。