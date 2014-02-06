更正-欧洲股市：受财报提振大幅反弹，在欧央行维持政策不变后一度缩减涨幅

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
(更正：因中文译文有误，标题及内文第二段“缩减跌幅”应为“缩减涨幅”)
* FTSEurofirst 300指数大幅收涨1.46%，因美股攀升
* 在欧洲央行总裁德拉吉没有推出新措施后，欧股升势停滞
* 阿尔卡特-朗讯公布业绩后暴涨9.2%
* 股指触及“超卖”水平后反弹
路透伦敦2月6日 - 欧洲股市周四放量反弹，此前两周下挫，因企业季报令人感到安慰，提振股市，尽管欧洲央行没有如市场预期的马上采取额外货币宽松政策。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨1.46%，报1,290.41点，接近日高，和美股一起上涨，尽管在欧洲央行维持利率不变后一度缩减涨幅。
不过仅出现短暂回落，因交易商乐观预计欧洲央行可能在3月推出更多措施。
阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)放量暴涨9.2%，此前公布的毛利率和营运获利优于预期，引发对冲基金出脱空头押注。
荷兰油漆和化学品企业AkzoNobel 急升6.5%，为升幅第二大的FTSEurofirst 300指数成份股，此前公布高于预期的获利，且公司预计将能实现其2015年目标。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升1.63%，收报3,010.79点。
FTSEurofirst 300指数的相对强弱指标(RSI)周三下跌至27。
英国富时100指数 收高1.55%，报6,558.28点；德国DAX指数 收涨1.54%，报9,256.58点；法国CAC-40指数 收高1.71%，报4,188.10点。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。