欧洲股市：上扬，叶伦讲话安抚人心

* FTSEurofirst 300指数升1.3%，Euro STOXX 50指数大涨1.5%

* 美联储主席对就业市场和缩减刺激措施的讲话令投资人放心

路透巴黎2月11日 - 欧洲股市周二大涨，受企业业绩强劲以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)新任主席叶伦强调将继续美联储策略提振。

在她首次以美联储主席的身份做公开讲话中，叶伦表示，美联储在保持缩减刺激措施的轨道上，但承认就业市场复苏“远未完成”。她阐明不会突然改变货币政策路径。

“叶伦讲话符合前任美联储主席贝南克的基调。这给美联储的行动带来可见性，现在我们了解了他们将何去何从。这令投资人放心。”Global Equities量化销售交易部门主管David Thebault表示。

美国国会共和党领导人同意提出不附加条件的上调举债上限议案，可能消除了市场一不利因素。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收升1.3%，至1,317.30点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 大涨1.5%，报3,077.08点。