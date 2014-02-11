欧洲股市：上扬，叶伦讲话安抚人心

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* FTSEurofirst 300指数升1.3%，Euro STOXX 50指数大涨1.5%
* 美联储主席对就业市场和缩减刺激措施的讲话令投资人放心
路透巴黎2月11日 - 欧洲股市周二大涨，受企业业绩强劲以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)新任主席叶伦强调将继续美联储策略提振。
在她首次以美联储主席的身份做公开讲话中，叶伦表示，美联储在保持缩减刺激措施的轨道上，但承认就业市场复苏“远未完成”。她阐明不会突然改变货币政策路径。
“叶伦讲话符合前任美联储主席贝南克的基调。这给美联储的行动带来可见性，现在我们了解了他们将何去何从。这令投资人放心。”Global Equities量化销售交易部门主管David Thebault表示。
美国国会共和党领导人同意提出不附加条件的上调举债上限议案，可能消除了市场一不利因素。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收升1.3%，至1,317.30点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 大涨1.5%，报3,077.08点。
英国富时100指数 收高1.23%，报6,672.66点；德国DAX指数 收涨2.03%，报9,478.77点；法国CAC-40指数 收升1.09%，报4,283.32点。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。