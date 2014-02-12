欧洲股市：延续升势，因银行业绩强劲

修正-欧洲股市：持稳在16个月高位，受助于先正达和国防股上涨
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
* FTSEurofirst 300指数升0.7%，Euro STOXX 50指数收高0.6%
* 欧洲财报季表现为2012年第三季来最强
* 派息增加希望引发银行股大涨
路透巴黎2月12日 - 欧洲股市周三攀升，延续长达一周的升势，银行股领涨，因业绩强劲助燃派息增加的希望。
法国兴业银行(Societe Generale) 第四季扭亏为盈，该行表示将在今年回馈股东更多现金后，该股大涨4.7%，至近三年高位。
荷兰金融服务集团ING 上扬3.6%，此前该公司公布的业绩优于预期，且表示会评估提前偿还政府最后一笔救助的可能性，这将为ING恢复2008年暂停的派息铺路。
STOXX欧元区银行股指数 升0.9%，今年迄今大涨约8%，表现远胜整体市场。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收升0.7%，至1,326.79点，在过去六个交易日大涨约4.4%，已经收复超过三分之二的1月底大跌的失地。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 涨0.6%，报3,094.89点。
欧洲业绩期几乎过半，其中59%的企业业绩符合或超过预估，为2012年第三季来最佳成绩。
英国富时100指数 收高0.04%，报6,675.03点；德国DAX指数 收涨0.65%，报9,540点；法国CAC-40指数 收升0.52%，报4,305.50点。(完)
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
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