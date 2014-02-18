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阿姆斯特丹市场报道 | 2014年 2月 19日 星期三 02:04 BJT

欧洲股市：升势停滞，零售股下挫

* Euro STOXX 50指数跌0.1%，FTSEurofirst 300指数持稳

* 分析师预计Euro STOXX 50指数短期内降至3,063点

路透伦敦2月18日 - 欧洲主要股市周二持稳，受零售股拖累，交易商押注市场升势动能已经消竭。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收低0.1%，报3,117.44点，在昨日小跌后进一步盘整。该指数自2月初低点已经反弹近6%。

巴克莱资本分析师Lynnden Branigan表示，“明显短期来看，该指数升势愈显乏力。”他认为欧元区绩优股Euro STOXX 50指数短期内将降至2月13日低点3,063点。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收平，报1,337.30点。

零售股承压走软，Zara母公司Inditex 大跌4%，因投资人担心新兴市场汇率负面影响可能拖累其业绩。

德国DAX指数 收涨0.03%，报9,659.78点；法国CAC-40指数 收跌0.1%，报4,330.71点。英国富时100指数 升0.9%，报6,796.43点。(完)
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