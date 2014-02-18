欧洲股市：升势停滞，零售股下挫

欧洲股市：触及20个月高位，投资人重新关注业绩和购并等基本面消息
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
* Euro STOXX 50指数跌0.1%，FTSEurofirst 300指数持稳
* 分析师预计Euro STOXX 50指数短期内降至3,063点
路透伦敦2月18日 - 欧洲主要股市周二持稳，受零售股拖累，交易商押注市场升势动能已经消竭。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收低0.1%，报3,117.44点，在昨日小跌后进一步盘整。该指数自2月初低点已经反弹近6%。
巴克莱资本分析师Lynnden Branigan表示，“明显短期来看，该指数升势愈显乏力。”他认为欧元区绩优股Euro STOXX 50指数短期内将降至2月13日低点3,063点。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收平，报1,337.30点。
零售股承压走软，Zara母公司Inditex 大跌4%，因投资人担心新兴市场汇率负面影响可能拖累其业绩。
德国DAX指数 收涨0.03%，报9,659.78点；法国CAC-40指数 收跌0.1%，报4,330.71点。英国富时100指数 升0.9%，报6,796.43点。(完)
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。