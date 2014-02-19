欧洲股市：午后由跌转升，Morrison或被收购带动股价劲扬

* FTSEurofirst 300指数和Euro STOXX 50指数均收高0.1%

* WM Morrison劲扬，此前有报导称私募股权公司有意收购

路透伦敦2月19日 - 欧洲股市周三午后由跌转升，跟随美股升势，午后有报导称超市连锁店WM Morrison可能被私募股权公司收购，带动该股大涨。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.1%，报1,338.67点。在美国联邦储备理事会(FED，美联储)发布1月货币政策会议记录前，美股开盘谨慎，但之后转升。

WM Morrison 大涨4.9%，此前路透报导银行家正研究约50亿英镑债务融资方案，以支持将该公司出售给私募股权基金。

业绩改善消息扶助支撑市场。全球第四大啤酒商嘉士伯 大涨7.1%，该公司上调派息三分之一，因西欧和亚洲成长抵消俄罗斯销售迟滞的影响。

盘中多数时间，市场在平盘下方，从超买区域回撤。技术分析公司Day-By-Day主管Valerie Gastaldy表示，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 周五前可能跌至3,050点，周三该指数收高0.1%，报3,120.80点。