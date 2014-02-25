欧洲股市：微幅收低，基本资源股因中国前景而下滑

* STOXX Europe 600基本资源指数下挫1.4%

* 英国富时100指数是跌幅最大的欧洲股指之一

* FTSEurofirst 300指数尾盘反弹，微幅收低0.02%

路透伦敦2月25日 - 欧洲矿业股周二在交投震荡中收低，因该板块再一次受中国消息冲击，且诸如Fresenius 和Seadrill 等欧洲企业财测疲弱也拖累其股价下跌。

在捱过了2013年因忧虑中国经济成长放缓的艰难一年后，STOXX Europe 600基本资源指数 今年开局亮丽，至2月高位的一轮涨势累计攀升8%，该指数在过去四日的跌势仅缩减这涨幅的约一半。

STOXX Europe 600基本资源指数的跌势加速，录得三周来最大单日跌幅，延续上日颓势，此前人民币走弱，且中国政府近期限制银行借贷的努力。

“矿业股全线下滑，因中国的政策令人民币贬值，且将带来进一步影响，”Hobart Capital Markets董事Justin Haque说。

该板块下挫1.4%，由在英国上市的力拓 ，英美资源集团 和必和必拓 领跌，其跌幅介于1.6-2.8%，导致英国富时100指数跑输其他欧洲股指。

不过，在稍早下跌的泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 尾盘反弹，和美股一起上涨。FTSEurofirst 300指数收盘小跌0.02%，报1,351.44点，盘中低见1,343.80点，且之前七日连涨。

尽管一些投资人买入材料类股，因他们相信大部份坏消息已被消化，但本季企业季报迄今尚未提供足够的凭证。

Fresenius Medical Care 意外预计2014年获利将下降，该股劲跌5.7%，跌幅居前。

财测疲弱也拖累法国电信企业Vivendi ，英国工业公司GKN 和石油探勘公司Seadrill 股价下挫1.0-6.1%不等。