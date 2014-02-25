欧洲股市：微幅收低，基本资源股因中国前景而下滑

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* STOXX Europe 600基本资源指数下挫1.4%
* 英国富时100指数是跌幅最大的欧洲股指之一
* FTSEurofirst 300指数尾盘反弹，微幅收低0.02%
路透伦敦2月25日 - 欧洲矿业股周二在交投震荡中收低，因该板块再一次受中国消息冲击，且诸如Fresenius 和Seadrill 等欧洲企业财测疲弱也拖累其股价下跌。
在捱过了2013年因忧虑中国经济成长放缓的艰难一年后，STOXX Europe 600基本资源指数 今年开局亮丽，至2月高位的一轮涨势累计攀升8%，该指数在过去四日的跌势仅缩减这涨幅的约一半。
STOXX Europe 600基本资源指数的跌势加速，录得三周来最大单日跌幅，延续上日颓势，此前人民币走弱，且中国政府近期限制银行借贷的努力。
“矿业股全线下滑，因中国的政策令人民币贬值，且将带来进一步影响，”Hobart Capital Markets董事Justin Haque说。
该板块下挫1.4%，由在英国上市的力拓 ，英美资源集团 和必和必拓 领跌，其跌幅介于1.6-2.8%，导致英国富时100指数跑输其他欧洲股指。
不过，在稍早下跌的泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 尾盘反弹，和美股一起上涨。FTSEurofirst 300指数收盘小跌0.02%，报1,351.44点，盘中低见1,343.80点，且之前七日连涨。
尽管一些投资人买入材料类股，因他们相信大部份坏消息已被消化，但本季企业季报迄今尚未提供足够的凭证。
Fresenius Medical Care 意外预计2014年获利将下降，该股劲跌5.7%，跌幅居前。
财测疲弱也拖累法国电信企业Vivendi ，英国工业公司GKN 和石油探勘公司Seadrill 股价下挫1.0-6.1%不等。
英国富时100指数 收低0.52%，至6,830.50点；德国DAX指数 收跌0.1%，至9,699.35点；法国CAC-40指数 下滑0.1%，报4,414.55点.(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。