欧洲股市：受拜耳提振上涨，但西班牙股市表现落后

* 西班牙IBEX指数跌0.5%，落后于其他市场

* FTSEurofirst 300指数收高0.2%

* ESTOXX 50指数上涨0.5%

* 拜耳提振FTSEurofirst 300指数和德国股市

* 德国股市DAX指数迫近1月创下的纪录高位

路透伦敦2月28日 - 德国药商拜耳 周五力挺欧洲股市，使主要股指保持在数年高位附近，但西班牙企业业绩疲弱对该国股市带来冲击。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收升0.2%，报1,348.39点，触手可及今年峰值1,353.47点，后者为2008年5月来最高水平。

拜耳上调新药的潜在销售预估，股价劲涨3.1%，为FTSEurofirst 300指数攀升带来最大帮助。

拜耳也扶助德国DAX指数 上升1.08%，至9,692.08点，迫近1月创下的纪录高位9,794.05。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 涨0.5%，报3,149.23点。

不过，西班牙IBEX指数 跌0.5%，跑输其他市场。西班牙建筑商FCC 和Sacyr 均在2013年录得亏损，股价分别劲跌8.5%和3.9%。

尽管西班牙和意大利呈现经济复苏迹象，但一些交易商在看好欧洲股市时，较青睐德国股市。德国是欧洲最大的经济体。

“我将逢低买入德股，逢升卖出西班牙和意大利股票，”HED Capital主管Richard Edwards说。

FTSEurofirst 300指数在今年迄今上涨约2%，去年升16%。