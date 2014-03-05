欧洲股市：基本持平，经济成长加速迹象推高西班牙和意大利股市

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
* 西班牙和意大利股市表现出色
* 投资人仍预期乌克兰紧张局势将会缓和
路透伦敦3月5日 - 欧洲股市周三基本持稳，因美国和俄罗斯计划进行会谈，以缓和乌克兰的紧张局势，而西班牙和意大利股市表现出色，因有迹象显示两国经济正逐步增强。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 持平在3,135.97点，但西班牙和意大利股市表现更加出色。
意大利FTSE MIB指数 上涨1.4%，西班牙IBEX指数 上涨0.9%，跑赢德国和法国股市。
FTSEurofirst 300指数 小跌0.1%，报1,343.99点。
意大利和西班牙的Markit综合PMI数据均优于预期，且高于50的荣枯分水岭。
分析师表示，市场臆测欧洲央行将在周四会议上推出新措施，以刺激经济并应对通胀过低的风险，这也对欧洲股市提供支撑。
俄罗斯、美国、英国、德国和法国外长周三在巴黎会晤，开始化解乌克兰危机的外交进程。
许多投资人仍对乌克兰局势将逐渐缓和感到有信心。
英国富时100指数 收低0.71%，报6,775.42点；德国DAX指数 下滑0.49%，报9,542.02点；法国CAC-40指数 下跌0.11%，报4,391.25点。(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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