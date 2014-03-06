欧洲股市：回吐升幅收平盘，因欧洲央行维持政策不变

* 欧洲央行没有采取新措施，令欧洲股市升势失去动能

* 德拉吉决定不向金融体系进一步注入流动性

* FTSEurofirst 300指数收平盘，Euro STOXX 50指数收升0.3%

路透伦敦3月6日 - 欧洲股市周四回吐涨幅，此前欧洲央行决定不向该区的金融体系注入更多流动性，令部份投资人失望。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数基本持平，微幅上涨0.04%，报1,344.56点，稍早一度攀升，而欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 仅小升0.3%，报3,144.53点，从日高3,158.15点回落。

欧洲央行周四维持指标再融资利率在纪录低位0.25%不变，且决定不终止购债冲销计划。

不过，意大利和西班牙股市连续第二日跑赢大致收平盘的其他欧洲股市。

意大利FTSE MIB指数 升0.4%，至20,838.05点，盘中触及2011年6月来最高水平，西班牙IBEX指数 升0.9%。

这两国股市上涨，受助于意大利和西班牙银行股走强，因两国经济显示复苏迹象。

电信商Orange 放量暴涨10.5%，给FTSEurofirst 300指数 带来最大的点数贡献。

Orange维持其2014年财测和利润率上升、成本下降的目标，这应扶助稳定其未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)。