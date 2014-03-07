欧洲股市：下挫，克里米亚紧张局势升级促使投资人寻求在周末前避险

* FTSEurofirst 300指数跌1.3%

* 在俄罗斯有敞口的个股再度承压

路透伦敦3月7日 - 欧洲股市周五下挫，乌克兰克里米亚紧张局势升级，投资人在周末前寻求避险，以防周末俄罗斯和乌克兰发生冲突。

美国公布的就业数据高于预期，一度扶助股市缩减跌幅，但在报道称美国军舰进入黑海后，股市掉头直下。

美军表示这是例行演习，即便如此，反应也显示出市场对克里米亚的消息有多敏感。

上周末，地缘政治局势恶化拖累股市周一大跌2.3%。波动性指数 跳升14.9%显示避险需求上升。

被投资人认为最易受到乌克兰和俄罗斯紧张局势影响的德股DAX指数 跌2.01%，报9,350.75点。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 大跌1.33%，报1,326.70点。

在俄罗斯和乌克兰有敞口的欧洲绩优股再度承压，Nokian Renkaat 跌1.8%，Raiffeisen Bank International 重挫2.8%，嘉士伯 收低0.9%。根据MSCI数据，上述三家公司的营收中分别有26%、22%和17%来自俄罗斯。