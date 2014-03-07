欧洲股市：下挫，克里米亚紧张局势升级促使投资人寻求在周末前避险

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
* FTSEurofirst 300指数跌1.3%
* 在俄罗斯有敞口的个股再度承压
路透伦敦3月7日 - 欧洲股市周五下挫，乌克兰克里米亚紧张局势升级，投资人在周末前寻求避险，以防周末俄罗斯和乌克兰发生冲突。
美国公布的就业数据高于预期，一度扶助股市缩减跌幅，但在报道称美国军舰进入黑海后，股市掉头直下。
美军表示这是例行演习，即便如此，反应也显示出市场对克里米亚的消息有多敏感。
上周末，地缘政治局势恶化拖累股市周一大跌2.3%。波动性指数 跳升14.9%显示避险需求上升。
被投资人认为最易受到乌克兰和俄罗斯紧张局势影响的德股DAX指数 跌2.01%，报9,350.75点。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 大跌1.33%，报1,326.70点。
在俄罗斯和乌克兰有敞口的欧洲绩优股再度承压，Nokian Renkaat 跌1.8%，Raiffeisen Bank International 重挫2.8%，嘉士伯 收低0.9%。根据MSCI数据，上述三家公司的营收中分别有26%、22%和17%来自俄罗斯。
英国富时100指数 收低1.12%，报6,712.67点；法国CAC-40指数 收低1.15%，报4,366.42点。(完)
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。