欧洲股市：收低，受乌克兰紧张局势和中国数据疲弱打压

修正-欧洲股市：持稳在16个月高位，受助于先正达和国防股上涨
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
* FTSEurofirst 300指数下跌0.4%，德国DAX指数跌0.9%
* 俄军在乌克兰开火的报导再度引发欧股被抛售
* 中国数据疲弱再次打压矿业股下跌
路透伦敦3月10日 - 欧洲股市周一连续第二个交易下跌，受累于俄罗斯和乌克兰间的关系紧张，以及中国经济数据疲弱。
多数欧洲股指在下午交易中扩大跌幅，此前国际文传电讯社报导，俄军在进入乌克兰克里米亚海军基地时使用自动步枪开火。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.4%，报1,320.98点，此前再次下探上周创下的低位。
德国钢铁生产企业蒂森克虏伯 大跌3%，在欧洲个股中跌幅居前，因担忧中国经济放缓，中国钢和铁矿期货跌至其历史最低位。
中国贸易数据显示2月出口同比大跌18.1%，令人质疑中国经济体质。
德国Dax指数 下跌0.91%，报9,265.50点。
“德国股市跌幅较其他股市大，因德国是出口导向型国家，在中欧和中国市场有巨大的利益，”BNP Paribas Fortis Global Markets研究部主管Philippe Gijsels说。
“不过，从更为宏观的角度看，这可能是健康的修正。我们认为德国股市只是稍作喘息，而非牛市的结束，投资者应继续逢低买入。”
英国富时100指数 收低0.35%，报6,689.45点；法国CAC-40指数 收升0.1%，报4,370.84点。(完)
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
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