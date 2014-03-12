欧洲股市：跌至一个月最低，因对中国和乌克兰的忧虑加重

欧洲股市：触及20个月高位，投资人重新关注业绩和购并等基本面消息
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
* FTSEurofirst 300指数下跌1.1%，Euro STOXX 50指数跌0.9%
* 以上两项股指都触及一个月低位
* 俄罗斯曝险股票再次受创，因制裁言论甚嚣尘上
路透巴黎3月12日 - 欧洲股市周三下跌，拉低指标股指至一个月低位，因对中国经济增长的忧虑加重，且乌克兰紧张局势持续。
大型出口商股价跌幅居前，西门子 大跌2.2%，德商巴斯夫(BASF) 下滑1.9%。
金属价格大跌也令投资人惴惴不安。期铜下跌至2010年7月来最低水平。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低1.1%，报1,307.26点。
该指数在下午交易中扩大跌幅，一度跌最多1.5%至一个月低位，因投资人对纽约上曼哈顿住宅大厦倒塌感到不安。
Euro STOXX 50指数 下跌0.9%，报3,065.46点。
乌克兰紧张局势持续，也打压市场人气，因根据路透获悉的文件草案，欧盟成员国已经就对俄罗斯的制裁措辞达成一致，包括针对侵犯乌克兰主权的责任人限制旅游和冻结资产。
在俄罗斯曝险的企业股价跌幅居前，芬兰轮胎制造商Nokian Renkaat 大跌2.7%，奥地利银行Raiffeisen Bank International 跌2.8%，嘉士伯 跌1%。
英国富时100指数 收低0.97%，报6,620.90点；德国DAX指数 下跌1.28%，报9,188.69点；法国CAC-40指数 收挫1%，报4,306.26点。(完)
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。