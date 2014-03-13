欧洲股市：触及五周收盘低点，续因中国和乌克兰忧虑

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* FTSEurofirst 300指数跌1.1%
* 对中国经济成长和乌克兰情势的忧虑打压人气
路透伦敦3月13日 - 欧洲股市周四触及五周收盘低点，因投资人担心中国经济成长放缓以及乌克兰紧张局势，市场人气受挫。
英国超市Morrison's发布盈警后英国零售股普跌，也加剧了市场下跌动能。
在数据显示，中国今年头两个月经济明显放缓后，对中国的担忧加重。投资、零售销售和工业生产都降至数年低点。
周四乌克兰克里米亚地区公投前乌克兰情势的发展也促使一些投资人抛售，投资人担心克里米亚公投会令西方严厉制裁俄罗斯。
在乌克兰代总统表示，俄军在边境集结“准备入侵”，但他表示国际努力能避免战争风险后，欧股尾盘扩大跌幅。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低1.1%，报1,293.35点，为2月6日来最低收位。自2月底以来，该指数已累积大跌超过4%。
不过，策略师仍看好欧股的长期前景，称会继续得益于全球经济改善预期支撑的投资资金流入。
英国富时100指数 收低1.01%，报6,553.78点；德国DAX指数 下跌1.86%，报9,017.79点；法国CAC-40指数 收挫1.29%，报4,250.51点。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。