欧洲股市：触及五周收盘低点，续因中国和乌克兰忧虑

* FTSEurofirst 300指数跌1.1%

* 对中国经济成长和乌克兰情势的忧虑打压人气

路透伦敦3月13日 - 欧洲股市周四触及五周收盘低点，因投资人担心中国经济成长放缓以及乌克兰紧张局势，市场人气受挫。

英国超市Morrison's发布盈警后英国零售股普跌，也加剧了市场下跌动能。

在数据显示，中国今年头两个月经济明显放缓后，对中国的担忧加重。投资、零售销售和工业生产都降至数年低点。

周四乌克兰克里米亚地区公投前乌克兰情势的发展也促使一些投资人抛售，投资人担心克里米亚公投会令西方严厉制裁俄罗斯。

在乌克兰代总统表示，俄军在边境集结“准备入侵”，但他表示国际努力能避免战争风险后，欧股尾盘扩大跌幅。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低1.1%，报1,293.35点，为2月6日来最低收位。自2月底以来，该指数已累积大跌超过4%。

不过，策略师仍看好欧股的长期前景，称会继续得益于全球经济改善预期支撑的投资资金流入。