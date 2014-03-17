欧洲股市：从三周跌势中反弹，受助于美国制造业数据强劲等

* FTSEurofirst 300指数大涨1%，Euro STOXX 50指数升1.5%

* 克里米亚公投没有发生暴力事件，令投资人释然

* 美国制造业数据强劲扶助提振人气

* 欧元区二线国家股市进一步跑赢

路透巴黎3月17日 - 欧洲股市周一上涨，从三周跌势中反弹，受助于强劲的美国制造业数据，以及克里米亚在没有发生暴力事件的情况下完成公投支持入俄。

矿业股和工业股涨幅居前，奥地利钢铁生产商Voestalpine 大涨5.6%，部份原因是瑞信分析师上调该股评级。德国西门子 升3.4%，此前摩根大通和美银美林上调该股评级。

美国公布2月制造业产出反弹超过预期，为六个月最大增幅后，投资人人气也受到提振。

负责监督公投的官员周一表示，克里米亚公投的全部计票初步结果显示，96.77%的投票者赞成加入俄罗斯。俄下议院代理发言人称，下议院将通过立法，允许乌克兰克里米亚“在不远的将来”加入俄罗斯。 公投进行的相对平静也给市场带来释然情绪。

但一些市场人士表示，这可能是短暂的，因美国和欧盟对一小部分俄罗斯和乌克兰官员实施了包括资产冻结和旅游禁令的制裁措施，且美国总统奥巴马警告可能进一步实施制裁。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高1%，报1,297.45点，这是过去七个交易日内第二次上涨。

该指数过去三周均收低，自2月底下挫了4.1%。

英国富时100指数 收高0.62%，报6,568.35点；德国DAX指数 上涨1.37%，报9,180.89点；法国CAC-40指数 收高1.32%，报4,271.96点。