欧洲股市：收跌，二线国家市场表现稍逊

标题新闻：美国经济第一季料扩张0.5%--亚特兰大联储GDP预测模型
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* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数回落0.2%
* 意大利FTSE MIB指数是区内表现最差的指数之一
路透伦敦4月8日 - 欧洲股市周二连续第二日收跌，因投资者担忧业绩期企业财报平平，抛售部分年内涨幅最大的区内股指和股票。
欧元区二线市场领跌，意大利FTSE MIB 指数放量下跌1.5%。年初以来，该指数的表现一直领先区内其他市场。
个股方面，Associated British Foods 急跌3.9%。交易商称，德国中型糖生产商Suedzucker 发布的获利预警影响了该公司的糖业务。Suedzucker的股价暴跌逾20%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.2%，报1,333.28点。
该指数周一录得一个月来最大单日百分比跌幅，投资者在之前九天连涨后锁定获利，因担忧市场涨势过猛，以及即将开始的首季业绩期将会暴露出基本面的弱点。
Datastream公布的数据显示，2013年和今年部分时间市场大涨，使以美元计价的MSCI Europe指数交易价值为未来12个月预估收益的13.9倍，为2005年以来最高估值倍数。
数据显示，这段时期欧洲股票的收益动能仍然为负，过去三个月，分析师将欧洲股票未来12个月的前瞻性收益预估下调了2.5%。
欧元区银行股 今日也承压。
英国富时100指数 收跌0.49%，报6,590.69点；德国DAX指数 下挫0.21%，报9,490.79点；法国CAC-40指数 收低0.25%，报4,424.83点。(完)
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路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交