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阿姆斯特丹市场报道 | 2014年 4月 10日 星期四 01:19 BJT

欧洲股市：在汽车股带动下反弹，但在业绩期前交投谨慎

* FTSEurofirst 300指数收高0.4%

* Euro STOXX 50指数收高0.2%

* 汽车股领跑

* Bernstein上调保时捷和大众汽车投资评级

路透伦敦4月9日 - 欧洲股市周三反弹，汽车股领跑，但一些交易商表示，在欧洲业绩期前的谨慎情绪可能限制近期升势。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.4%，报1,338.12点。在昨日跌至逾一周低点后反弹。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升0.2%，报3,182.79点。

STOXX欧洲600汽车及部件股指 在各板块中领跑，升1.5%，大众汽车 和保时捷 均得益于券商Bernstein将两家评级由“表现与大盘一致”上调为“表现优于大盘”。

分析师表示，第二季需要欧洲企业公布强劲的业绩，给予欧元区股市进一步的提振。

英国富时100指数 收高0.68%，报6,635.61点；德国DAX指数 升0.16%，报9,506.35点；法国CAC-40指数 收高0.4%，报4,442.68点。(完)
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