欧洲股市：在汽车股带动下反弹，但在业绩期前交投谨慎

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
* FTSEurofirst 300指数收高0.4%
* Euro STOXX 50指数收高0.2%
* 汽车股领跑
* Bernstein上调保时捷和大众汽车投资评级
路透伦敦4月9日 - 欧洲股市周三反弹，汽车股领跑，但一些交易商表示，在欧洲业绩期前的谨慎情绪可能限制近期升势。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.4%，报1,338.12点。在昨日跌至逾一周低点后反弹。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升0.2%，报3,182.79点。
STOXX欧洲600汽车及部件股指 在各板块中领跑，升1.5%，大众汽车 和保时捷 均得益于券商Bernstein将两家评级由“表现与大盘一致”上调为“表现优于大盘”。
分析师表示，第二季需要欧洲企业公布强劲的业绩，给予欧元区股市进一步的提振。
英国富时100指数 收高0.68%，报6,635.61点；德国DAX指数 升0.16%，报9,506.35点；法国CAC-40指数 收高0.4%，报4,442.68点。(完)
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。