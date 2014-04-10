欧洲股市：收低，西班牙和意大利股市领跌

修正-欧洲股市：持稳在16个月高位，受助于先正达和国防股上涨
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
* FTSEurofirst 300指数跌0.5%，Euro STOXX 50指数跌0.9%
* 西班牙和意大利股市领跌，因数据疲弱及Iberdrola配股
* LVMH引领奢侈品类股上扬
路透伦敦4月10日 - 欧洲股市周四收低，西班牙和意大利股指领跌，因在两国公布了一些令人失望的经济数据，以及市场状况愈发紧张后，投资人对今年表现较好的两国股市获利了结。
西班牙Ibex 35指数 和意大利FTSE MIB指数 分别下挫1.4%和1.3%，表现不及英股、德股和法股指数。
意大利公布的工业生产数据逊于预期，令意大利市场信心蒙尘，且西班牙公用事业公司Iberdrola 折让配股引发抛售。
近几周市场波动，令部分投资人对表现最好的股票锁定获利。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.5%，报1,331.04点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 下挫0.9%，报3,152.86点。
奢侈品类股上扬，LVMH集团 关键业务季度营收优于预期，缓和了对新兴市场动荡可能造成影响的担忧，该股上扬3.2%。
Christian Dior 收高1.9%，Richemont 升1%。
英国富时100指数 收高0.1%，报6,641.97点；德国DAX指数 跌0.54%，报9,454.54点；法国CAC-40指数 收低0.66%，报4,413.49点。(完)
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
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