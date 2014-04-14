欧洲股市：结束三日跌势收高，但乌克兰局势令景气类股表现落后

欧洲股市：小幅反弹，受企业业绩和银行股升势扶助
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
* FTSEurofirst 300指数和Euro STOXX 50指数收高0.5%
* 受美国数据和花旗业绩带动，股指结束连跌势头
* 乌克兰危机限制人气
* 有赖经济成长的类股受估值忧虑打击
路透伦敦4月14日 - 欧洲股市周一结束三日连跌收高，受美国经济数据强劲扶助，但因乌克兰军队同亲俄罗斯分离主义者有可能发生暴力冲突，风险意愿仍不高。
景气类股表现落后于大盘，因乌克兰紧张局势和全球市场波动促使投资人采取更为谨慎的立场，对在过去几个月表现最好的部分个股锁定获利。
休旅股 、科技股 和金融服务类股 等有赖经济成长的板块跌1-1.2%，表现不及泛欧指数的小涨。
Datastream数据显示，在过去一年，上述三个板块升幅介乎15-30%，市盈率较10年均值大幅溢价，而目前对盈利的预估则在下调。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300 结束三日连跌，收高0.5%，报1,319.46点，在花旗集团 公布强劲业绩以及美国公布的零售销售数据优于预期后，该指数收复稍早失地。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升0.5%，报3,131.57点，该指数上周大跌3.5%，分析师表示，乌克兰危机可能令该指数无法很快反弹。
技术图表也显示后市会进一步下滑，Euro STOXX 50指数可能在约2,971点寻获支撑，3,196点则将构成强劲阻力。
英国富时100指数 收高0.34%，报6,583.76点；德国DAX指数 升0.26%，报9,339.17点；法国CAC-40指数 收高0.43%，报4,384.56点。(完)
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。