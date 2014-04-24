欧洲股市：收高，并购消息盖过乌克兰情势忧虑

* 乌克兰局势新的忧虑令德股表现落后

* FTSEurofirst 300指数收高0.3%

* 阿尔斯通劲升，因通用电气购并臆测

* Euro STOXX 50指数收高0.4%

路透伦敦4月24日 - 欧洲股市周四上涨，因企业购并活动再现生机，抵消对乌克兰局势挥之不去的担忧。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.3%，报1,343.27点，本月稍早触及近六年高位1,355.29点。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收高0.4%，报3,189.81点。

企业积累了大量现金，且欧洲经济前景缓慢改善，促使企业开始再度寻找购并机会。

周四，法国涡轮和火车制造商阿尔斯通 劲升10.9%，此前彭博新闻报导，通用电气 正洽谈以约130亿美元收购该公司。

卡车生产商Scania 跳升8.6%，此前该公司第四大股东表示，接受大众 收购条件。尽管仍有强大阻力，但收购前景改善。

不过，德股DAX指数 在欧洲股市中表现落后，仅微升0.05%，报9,548.68点。