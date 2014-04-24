欧洲股市：收高，并购消息盖过乌克兰情势忧虑

欧洲股市：受银行股跌势拖累小幅收低，本周小跌
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
* 乌克兰局势新的忧虑令德股表现落后
* FTSEurofirst 300指数收高0.3%
* 阿尔斯通劲升，因通用电气购并臆测
* Euro STOXX 50指数收高0.4%
路透伦敦4月24日 - 欧洲股市周四上涨，因企业购并活动再现生机，抵消对乌克兰局势挥之不去的担忧。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.3%，报1,343.27点，本月稍早触及近六年高位1,355.29点。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收高0.4%，报3,189.81点。
企业积累了大量现金，且欧洲经济前景缓慢改善，促使企业开始再度寻找购并机会。
周四，法国涡轮和火车制造商阿尔斯通 劲升10.9%，此前彭博新闻报导，通用电气 正洽谈以约130亿美元收购该公司。
卡车生产商Scania 跳升8.6%，此前该公司第四大股东表示，接受大众 收购条件。尽管仍有强大阻力，但收购前景改善。
不过，德股DAX指数 在欧洲股市中表现落后，仅微升0.05%，报9,548.68点。
英国富时100指数 收高0.42%，报6,703.00点；法国CAC-40指数 收高0.64%，报4,479.54点。(完)
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。