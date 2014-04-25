欧洲股市：收低，因乌克兰危机恶化

欧洲股市：5月首个交易日收在20个月高位，受稳健企业业绩带动
路透伦敦5月2日 - 欧洲股市周二在5月首个交易日收在20个月高位，受稳健企业业绩带动，且制造业数据进一步显示欧元区经济基本面强劲。
* FTSEurofirst 300指数跌0.8%
* Euro STOXX 50指数跌1.3%
* 德股再度跑输，因乌克兰忧虑
* 德意志银行受增资报导拖累
路透伦敦/巴黎4月25日 - 德国股市周五领跌欧洲股市，因乌克兰暴力冲突的新迹象殃及市场信心，尽管企业购并活动仍支撑股市。
乌克兰周四杀死五名亲俄反对派，促使俄罗斯在边境附近发起军演。美国周五回应，如果俄罗斯行动升级，将同欧洲同盟对俄实施进一步制裁。
乌克兰总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)指责俄罗斯试图通过在“军事上和政治上”占领乌克兰，以发起第三次世界大战。这是他使用的最为强硬的措辞。
德国DAX指数 收低1.54%，报9,401.55点。投资人认为在欧洲市场中，德股最易受乌克兰危机影响。
多年表现一直超过欧洲其它股市的德股今年迄今下滑1.6%，法股CAC 40指数同期升3.4%，意大利股市升13%。
德意志银行 在绩优股中跌幅居前，下挫2%，因报导称该行可能今年要增资多达50亿欧元，以应对欧洲压力测试和新的资本规定。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收挫0.8%，报1,332.83点，本月稍早该指数触及近六年高位。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 大跌1.3%，报3,147.40点。
英国富时100指数 收低0.26%，报6,685.69点；法国CAC-40指数 收低0.8%，报4,443.63点。(完)
路透伦敦5月2日 - 欧洲股市周二在5月首个交易日收在20个月高位，受稳健企业业绩带动，且制造业数据进一步显示欧元区经济基本面强劲。
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。