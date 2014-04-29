欧洲股市：受科技股提振上扬，诺基亚和英飞凌业绩强劲

欧洲股市：受银行股跌势拖累小幅收低，本周小跌
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
* FTSEurofirst 300指数收高1.2%
* Euro STOXX 50指数升1.4%
* 英飞凌和诺基亚公布强劲业绩后领涨科技股
路透伦敦4月29日 - 欧洲股市周二上扬，在晶片生产商英飞凌 和通信设备生产商诺基亚 公布业绩，擦亮科技板块前景后，科技股领涨。
英飞凌和诺基亚在泛欧FTSEurofirst 300指数成份股中领跑，此前两家公司公布的季度盈利均超过预期。
德国芯片制造企业英飞凌(Infineon)周二表示，目前预计今年营收和利润率将至少触及目标区间的高端，因其汽车和工业市场领域的客户需求旺盛。
诺基亚公布称，网络设备部门的季度获利较上年同期意外增长。该公司将手机部门出售给微软后，网络设备部门成为其核心业务。
STOXX Europe 600科技股指数 升1.4%，是涨幅最大的板块。
根据汤森路透StarMine，截至4月28日，STOXX Europe 600指数 成份股企业中约22%已经公布了季度业绩，其中55%超过或符合分析师预估。
但分析师在过去30天下调今年全年预估约3%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨1.2%，报1,352.42点，欧元区Euro STOXX 50指数 上扬1.4%，收报3,208.68点。
英国富时100指数 收高1.04%，报6,769.91点；德国DAX指数 收涨1.46%，报9,584.12点；法国CAC-40指数 上扬0.83%，报4,497.68。(完)
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。