欧洲股市：受科技股提振上扬，诺基亚和英飞凌业绩强劲

* FTSEurofirst 300指数收高1.2%

* Euro STOXX 50指数升1.4%

* 英飞凌和诺基亚公布强劲业绩后领涨科技股

路透伦敦4月29日 - 欧洲股市周二上扬，在晶片生产商英飞凌 和通信设备生产商诺基亚 公布业绩，擦亮科技板块前景后，科技股领涨。

英飞凌和诺基亚在泛欧FTSEurofirst 300指数成份股中领跑，此前两家公司公布的季度盈利均超过预期。

德国芯片制造企业英飞凌(Infineon)周二表示，目前预计今年营收和利润率将至少触及目标区间的高端，因其汽车和工业市场领域的客户需求旺盛。

诺基亚公布称，网络设备部门的季度获利较上年同期意外增长。该公司将手机部门出售给微软后，网络设备部门成为其核心业务。

STOXX Europe 600科技股指数 升1.4%，是涨幅最大的板块。

根据汤森路透StarMine，截至4月28日，STOXX Europe 600指数 成份股企业中约22%已经公布了季度业绩，其中55%超过或符合分析师预估。

但分析师在过去30天下调今年全年预估约3%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨1.2%，报1,352.42点，欧元区Euro STOXX 50指数 上扬1.4%，收报3,208.68点。