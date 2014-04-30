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阿姆斯特丹市场报道 | 2014年 5月 1日 星期四 01:01 BJT

欧洲股市：阿尔斯通跳升力保大盘不失，尽管受乌局势和美经济成长疲弱打压

* FTSEurofirst 300持平

* 阿尔斯通跳升

* 乌克兰局势持续紧张打压市场信心

* 美国公布GDP数据后，股市承压

路透伦敦4月30日 - 欧洲股市周三持稳，受更多企业购并消息的报导支撑，尽管乌克兰局势持续紧张以及美国经济成长数据疲弱，给市场带来压力。

阿尔斯通 跳升9.3%，此前表示，将在5月底前评估美国通用电气 对其能源业务提出的要约，同时也为德国西门子 提出竞购报价敞开大门。

上周末开始停牌的阿尔斯通周三恢复交易。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收平，报1,352.45点，周二跳升1.2%，创下4月4日来最高收位，该股指在4月4日的收盘水准是六年最高。

美国公布的首季经济成长数据远逊预期， 令欧洲承压。

在美联储今日稍晚公布货币政策决定前，投资人不愿大举押注。

英国富时100指数 收高0.15%，报6,780.03点；德国DAX指数 收高0.2%，报9,603.23点；法国CAC-40指数 下滑0.23%，报4,487.39。(完)
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