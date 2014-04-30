欧洲股市：阿尔斯通跳升力保大盘不失，尽管受乌局势和美经济成长疲弱打压

* FTSEurofirst 300持平

* 阿尔斯通跳升

* 乌克兰局势持续紧张打压市场信心

* 美国公布GDP数据后，股市承压

路透伦敦4月30日 - 欧洲股市周三持稳，受更多企业购并消息的报导支撑，尽管乌克兰局势持续紧张以及美国经济成长数据疲弱，给市场带来压力。

阿尔斯通 跳升9.3%，此前表示，将在5月底前评估美国通用电气 对其能源业务提出的要约，同时也为德国西门子 提出竞购报价敞开大门。

上周末开始停牌的阿尔斯通周三恢复交易。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收平，报1,352.45点，周二跳升1.2%，创下4月4日来最高收位，该股指在4月4日的收盘水准是六年最高。

美国公布的首季经济成长数据远逊预期， 令欧洲承压。

在美联储今日稍晚公布货币政策决定前，投资人不愿大举押注。