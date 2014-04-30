欧洲股市：阿尔斯通跳升力保大盘不失，尽管受乌局势和美经济成长疲弱打压

欧洲股市：受银行股跌势拖累小幅收低，本周小跌
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
* FTSEurofirst 300持平
* 阿尔斯通跳升
* 乌克兰局势持续紧张打压市场信心
* 美国公布GDP数据后，股市承压
路透伦敦4月30日 - 欧洲股市周三持稳，受更多企业购并消息的报导支撑，尽管乌克兰局势持续紧张以及美国经济成长数据疲弱，给市场带来压力。
阿尔斯通 跳升9.3%，此前表示，将在5月底前评估美国通用电气 对其能源业务提出的要约，同时也为德国西门子 提出竞购报价敞开大门。
上周末开始停牌的阿尔斯通周三恢复交易。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收平，报1,352.45点，周二跳升1.2%，创下4月4日来最高收位，该股指在4月4日的收盘水准是六年最高。
美国公布的首季经济成长数据远逊预期， 令欧洲承压。
在美联储今日稍晚公布货币政策决定前，投资人不愿大举押注。
英国富时100指数 收高0.15%，报6,780.03点；德国DAX指数 收高0.2%，报9,603.23点；法国CAC-40指数 下滑0.23%，报4,487.39。(完)
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。