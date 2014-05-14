欧洲股市：升势暂歇，媒体股领跌

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
* FTSEurofirst 300指数收平，略低于六年高位
* 媒体股领跌，Mediaset和ITV业绩令人失望
路透伦敦5月14日 - 欧洲股市周三升势止步，受疲弱的企业消息，特别是媒体企业业绩疲弱拖累。在欧股之前两个月的升势中，多个地区指数升至数年高位。
STOXX Europe 600媒体股指数 大跌1.3%，为表现最差的板块，因ITV 和Mediaset 业绩令人失望，使迄今媒体业强劲的业绩期蒙阴。
StarMine数据显示，截至5月13日，已公布业绩的STOXX Europe 600指数媒体成份股企业中，约67%的业绩符合或超过预估，该指数成份股的整体表现为约50%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收平，报1,368.38点，盘中稍早触及2008年5月来最高的1,369.22。
瑞信 升0.6%，在周二该行因除息重挫2.7%后回稳。
英国富时100指数 收高0.08%，报6,878.49点，法国CAC-40指数 收低0.09%，报4,501.04点，德国DAX指数 收平，报9,754.39点。(完)
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。