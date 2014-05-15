欧洲股市：收低，疲弱的经济数据重创意大利和葡萄牙股市

* FTSEurofirst 300指数收低0.8%，从六年高位回落

* 葡萄牙和意大利股市受到疲弱经济数据打压

* 意大利股指创下去年2月来最大单日跌幅

* 德股DAX指数一度创新高，但收低1%

路透伦敦5月15日 - 意大利和葡萄牙首季经济萎缩的消息周四重创两国股市，并将整体欧洲股市从多年高位拉回。

意大利FTSE MIB指数 重挫3.6%，为去年2月来最大单日跌幅，而葡萄牙PSI-20指数 也大跌了2.7%。

他们拖累泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.8%，报1,357.51点，从盘中稍早触及的六年高位1,372.81点回落。

数据显示，葡萄牙和意大利经济产出较之前一季下滑，这同德国经济强劲成长的数据形成鲜明对比。

德国经济的稳健表现一度提振德股DAX指数 创下9,810.29点的纪录新高，但之后跟随整体市场回落，终场收低1.01%，报9,656.05点。

今年迄今，德股DAX指数仅小涨约2%，表现远逊于意大利股指8%和葡萄牙股市5%的升幅。

Euro STOXX波动性指数 收高9.9%，报17.45点，但仍低于今年高位24.60点。

数据显示，今年首季欧元区整体经济成长0.2%，低于分析师预估的0.4%。