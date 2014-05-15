欧洲股市：收低，疲弱的经济数据重创意大利和葡萄牙股市

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
* FTSEurofirst 300指数收低0.8%，从六年高位回落
* 葡萄牙和意大利股市受到疲弱经济数据打压
* 意大利股指创下去年2月来最大单日跌幅
* 德股DAX指数一度创新高，但收低1%
路透伦敦5月15日 - 意大利和葡萄牙首季经济萎缩的消息周四重创两国股市，并将整体欧洲股市从多年高位拉回。
意大利FTSE MIB指数 重挫3.6%，为去年2月来最大单日跌幅，而葡萄牙PSI-20指数 也大跌了2.7%。
他们拖累泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.8%，报1,357.51点，从盘中稍早触及的六年高位1,372.81点回落。
数据显示，葡萄牙和意大利经济产出较之前一季下滑，这同德国经济强劲成长的数据形成鲜明对比。
德国经济的稳健表现一度提振德股DAX指数 创下9,810.29点的纪录新高，但之后跟随整体市场回落，终场收低1.01%，报9,656.05点。
今年迄今，德股DAX指数仅小涨约2%，表现远逊于意大利股指8%和葡萄牙股市5%的升幅。
Euro STOXX波动性指数 收高9.9%，报17.45点，但仍低于今年高位24.60点。
数据显示，今年首季欧元区整体经济成长0.2%，低于分析师预估的0.4%。
英国富时100指数 收挫0.55%，报6,840.89点，法国CAC-40指数 收低1.25%，报4,444.93点。(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。