欧洲股市：小幅收高，受企业购并活动提振

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
* FTSEurofirst 300指数和Euro STOXX 50指数都收高0.3%
* 法国电信股受购并活动提振
* Sunrise Brokers策略师建议采取更防守的措施
路透伦敦5月16日 - 企业购并活动周五提振欧股，令主要股指在昨日因葡萄牙和意大利经济数据疲弱而大跌后反弹。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.3%，报1,361.54点，周四下挫0.8%，从本周稍早触及的六年高位1,372.81点回落。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 也收高0.3%，报3,172.72点。
今年购并活动支撑欧股，法国电信企业Iliad 以及拥有Bouygues Telecom的综合企业Bouygues 因该行业出现购并交易的新苗头而上涨。
ACIES Asset Management对冲基金交易员Andreas Clenow认为，欧股整体的升势仍完整，周四因葡萄牙和意大利经济数据疲弱引发的跌势不足以令他改变欧股逐步上涨的看法。
Sunrise Brokers股市策略师Christopher Mellor支持对股市采取更防守的措施，并看好公用事业股。
英国富时100指数 收高0.22%，报6,855.81点，德股DAX指数 下滑0.28%，报9,629.10点，法国CAC-40指数 收高0.26%，报4,456.28点。(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
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