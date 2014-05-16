欧洲股市：小幅收高，受企业购并活动提振

* FTSEurofirst 300指数和Euro STOXX 50指数都收高0.3%

* 法国电信股受购并活动提振

* Sunrise Brokers策略师建议采取更防守的措施

路透伦敦5月16日 - 企业购并活动周五提振欧股，令主要股指在昨日因葡萄牙和意大利经济数据疲弱而大跌后反弹。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.3%，报1,361.54点，周四下挫0.8%，从本周稍早触及的六年高位1,372.81点回落。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 也收高0.3%，报3,172.72点。

今年购并活动支撑欧股，法国电信企业Iliad 以及拥有Bouygues Telecom的综合企业Bouygues 因该行业出现购并交易的新苗头而上涨。

ACIES Asset Management对冲基金交易员Andreas Clenow认为，欧股整体的升势仍完整，周四因葡萄牙和意大利经济数据疲弱引发的跌势不足以令他改变欧股逐步上涨的看法。

Sunrise Brokers股市策略师Christopher Mellor支持对股市采取更防守的措施，并看好公用事业股。