欧洲股市：小幅收低，阿斯利康和德意志银行领跌

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
* FTSEurofirst 300指数收低0.2%
* 制药商阿斯利康拒绝辉瑞“最终”收购报价后下滑
* 德意志银行增资计划打压银行股
路透伦敦5月19日 - 欧洲周一小幅收低，受到制药商阿斯利康(AstraZeneca) 拒绝了辉瑞 收购报价后下挫，以及德意志银行 宣布增资拖累。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.2%，报1,358.91点，该指数上周曾创下六年高位1,372.81点。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 跌0.1%，报3,169.90点。
阿斯利康急挫11.1%，该公司拒绝了美国药商辉瑞提高后的“最终”收购报价，尚不确定辉瑞是否将撤出旨在打造全球最大制药集团的计划。
德意志银行 收低1.7%，此前该行宣布80亿欧元的增资计划。
该股下挫拖累STOXX Europe 600银行股指数 跌0.8%，一些分析师和投资人预计其他银行可能也不得不增资强化资产负债表。
英国富时100指数 收低0.16%，报6,844.55点，德股DAX指数 升0.31%，报9,659.39点，法国CAC-40指数 收高0.3%，报4,469.76点。(完)
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。