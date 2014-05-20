欧洲股市：小幅收低，沃达丰公布业绩后领跌

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
* FTSEurofirst 300指数收低0.1%
* 沃达丰公布业绩后下滑
* 瑞信协助避税案和解后股价上扬
路透伦敦5月20日 - 欧洲股市周二小跌，受累于全球第二大移动网络运营商沃达丰 走低，之前该公司公布录得66亿英镑减值成本。
沃达丰股价重挫5.5%，为跌幅最大的FTSEurofirst 300指数成份股，此前该公司宣布减计部分欧洲业务的价值，因竞争激烈和欧洲监管调整。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.1%，报1,357.00点，该指数上周曾创下六年高位1,372.81点。
近几周一波并购交易带动股市一路走强，但估值高涨也令一些投资人却步。
根据汤森路透Datastream数据显示，STOXX Europe 600指数成份股企业在以14.3倍的12个月预估市盈率交易，10年均值仅为11.8倍。
瑞信 上扬1%，美国司法部长霍尔德(Eric Holder)周一表示，瑞士信贷成为20年来在美国就刑事指控认罪的最大银行业者，该行因帮助美国人避税，将支付逾25亿美元罚金。
英国富时100指数 收低0.62%，报6,802.00点，德股DAX指数 跌0.21%，报9,639.08点，法国CAC-40指数 收低0.39%，报4,452.35点。(完)
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。