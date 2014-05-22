欧洲股市：微升，但欧盟选举忧虑打压意大利和西班牙股市

* FTSEurofirst 300指数收高0.1%

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 微升0.1%，报1,366.29点，仍离上周触及的六年高位1,372.81点不远。

在希腊，反对国际救助计划的政党获得强劲支持可能损及岌岌可危的政治联盟，可能为全国大选铺路。意大利总理伦齐所属政党若在选举中获得的支持疲弱，则可能削弱其迅速改革的努力。