欧洲股市：微升，但欧盟选举忧虑打压意大利和西班牙股市

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* 意大利和西班牙股市下滑
* 交易商指因投资人担心本周欧盟选举
* FTSEurofirst 300指数收高0.1%
路透伦敦5月22日 - 欧洲股市周四小幅收高，但意大利和西班牙股市表现不及其他欧洲市场，交易商称因投资人担心本周欧洲议会选举，令两国股市承压。
意大利FTSE MIB指数 收低1.1%，西班牙IBEX指数 跌0.1%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 微升0.1%，报1,366.29点，仍离上周触及的六年高位1,372.81点不远。
分析师表示，欧洲选举结果可能对一些欧元区政府不利。
在希腊，反对国际救助计划的政党获得强劲支持可能损及岌岌可危的政治联盟，可能为全国大选铺路。意大利总理伦齐所属政党若在选举中获得的支持疲弱，则可能削弱其迅速改革的努力。
英国富时100指数 微跌0.01%，报6,820.56点，德股DAX指数 升0.24%，报9,720.91点，法国CAC-40指数 收高0.21%，报4,478.21点。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。