欧洲股市：小涨，乌克兰大选和欧盟选举前市场交投谨慎

* FTSEurofirst 300指数升0.2%

* 意大利表现出众，因公债收益率下滑

* 乌克兰大选和欧盟选举前市场交投谨慎

路透爱丁堡5月23日 - 欧洲股市周五小涨，英国长周末以及乌克兰和欧盟选举前投资人不愿大举押注，但法国地产商Gecina放量下挫。

Gecina 收低1.3%，成交量约为90日均值的四倍，因公司配股集资。

一些分析师警告，欧盟周日结束的议会选举可能令投资人担心。但交易商称选举前景对周五股市的影响不大。

意大利股市升1.8%，在欧洲股市领跑，尽管选举结果不确定，但银行股得益于公债收益率下滑。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 微升0.2%，报1,369.17点。