欧洲股市：小涨，乌克兰大选和欧盟选举前市场交投谨慎

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
* FTSEurofirst 300指数升0.2%
* 意大利表现出众，因公债收益率下滑
* 乌克兰大选和欧盟选举前市场交投谨慎
路透爱丁堡5月23日 - 欧洲股市周五小涨，英国长周末以及乌克兰和欧盟选举前投资人不愿大举押注，但法国地产商Gecina放量下挫。
Gecina 收低1.3%，成交量约为90日均值的四倍，因公司配股集资。
一些分析师警告，欧盟周日结束的议会选举可能令投资人担心。但交易商称选举前景对周五股市的影响不大。
意大利股市升1.8%，在欧洲股市领跑，尽管选举结果不确定，但银行股得益于公债收益率下滑。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 微升0.2%，报1,369.17点。
英国富时100指数 微跌0.07%，报6,815.75点，德股DAX指数 升0.48%，报9,768.01点，法国CAC-40指数 收高0.33%，报4,493.15点。(完)
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。