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阿姆斯特丹市场报道 | 2014年 5月 31日 星期六 01:38 BJT

欧洲股市：小跌，法国巴黎银行可能遭受巨额罚款后法股领跌

路透爱丁堡5月30日 - 法国股市周五表现落后区内股市，此前报道称美国司法部要求法国巴黎银行 支付超过100亿美元，以了结对该行数年来违反美国对伊朗等国家制裁行动的刑事调查。

法国巴黎银行下挫2.5%，盘中一度重挫6%。该行已经拨备了大约27亿欧元(37亿美元)，用于支应诉讼相关成本。

花旗将法国巴黎银行从其欧洲关注名单中剔除，指因相关不确定性，但仍维持对该股的“买入”评级。

法国CAC-40指数 跌0.24%，收报4,519.57点，其中逾半数跌幅归咎于法国巴黎银行。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.1%，报1,377.46点。本月该指数升1.8%。

德股DAX指数 微升0.04%，报9,943.27点。英国富时100指数 收低0.39%，报6,844.51点。(完)
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