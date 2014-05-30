欧洲股市：小跌，法国巴黎银行可能遭受巨额罚款后法股领跌

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透爱丁堡5月30日 - 法国股市周五表现落后区内股市，此前报道称美国司法部要求法国巴黎银行 支付超过100亿美元，以了结对该行数年来违反美国对伊朗等国家制裁行动的刑事调查。
法国巴黎银行下挫2.5%，盘中一度重挫6%。该行已经拨备了大约27亿欧元(37亿美元)，用于支应诉讼相关成本。
花旗将法国巴黎银行从其欧洲关注名单中剔除，指因相关不确定性，但仍维持对该股的“买入”评级。
法国CAC-40指数 跌0.24%，收报4,519.57点，其中逾半数跌幅归咎于法国巴黎银行。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.1%，报1,377.46点。本月该指数升1.8%。
德股DAX指数 微升0.04%，报9,943.27点。英国富时100指数 收低0.39%，报6,844.51点。(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。