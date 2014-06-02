欧洲股市：走高，因中国制造业数据提振矿业股

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数攀升0.2%

* 中国制造业数据提振矿业股

* 强劲的PMI数据推动西班牙股市走高，法国股市则因制造业疲弱而走低

路透伦敦6月2日 - 欧洲股市周一收涨，6月开了个好头，因中国乐观的经济数据缓解了对该国经济增速的忧虑。

包括矿业和其他商品企业在内的基本资源类股指数 上扬1.5%，为涨幅最大的板块之一，之前公布的数据显示，中国5月制造业增速为五个月来最快。

矿业股周五走低，因担忧在全球成长低迷的情况下，中国近期已暂停了对该行业的投资。矿业股对中国经济体质十分敏感，因中国是全球最大的金属消费国。

矿业股今年迄今累计上扬不到2%，而STOXX Europe 600 指数 的升幅为5.1%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.2%，报1,380.46点。

法国CAC指数 跑输其他市场，回落0.08%，收报4,515.89点，因数据显示，法国制造业5月再度萎缩，之前两个月录得2011年以来首次两个月连续增长。

西班牙IBEX指数 上扬0.3%，之前公布的数据显示该国制造业以2010年4月以来最快速度扩张。

德国DAX指数 上扬0.07%，收报9,950.12点，首次触及10,000点指日可待。

分析师称，能否升穿万点大关取决于欧洲央行是否会像预期那样在本周稍后举行的政策会议上推出进一步刺激举措。

“欧洲央行周四会议已在过去数周给市场提供了一些强有力的提振，因投资者对央行将采取更多刺激性举措的寄望与日俱增，”Close Brothers Seydler Research的执行长Roger Peeters在一份报告中称。

“央行对未来行动的措辞对未来数月市场的走向至关重要。”

英国富时100指数 收高0.29%，报6,864.10点。(完)

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