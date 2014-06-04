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阿姆斯特丹市场报道 | 2014年 6月 5日 星期四 01:41 BJT

欧洲股市：持稳，因欧元区经济复苏放缓及欧洲央行会议前投资人观望

* FTSEurofirst 300指数收平，Euro STOXX 50指数跌0.1%

* 欧洲央行会议前投资人观望

* 市场料已消化欧洲央行新措施

路透伦敦/巴黎6月4日 - 欧洲股市周三持稳，此前数据证实欧元区经济复苏首季放缓，投资人静待欧洲央行周四宣布新的措施刺激经济成长。

欧盟统计局公布，欧元区截至3月的三个月内经济成长仅0.2%，巩固了投资人对欧洲央行将下调再融资利率，并将存款利率降至负值，以及推出针对中小企业信贷的措施的预期。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收平，收报1,374.75点，徘徊在周一触及的六年半高位下方。

CMC Markets分析师Jasper Lawler表示，“在明天前，没有人真的愿意大举押注。”

市场屏息以待令欧元区主要国家指数窄幅变动。德国DAX 指数收高0.07%，报9,926.67点。法股CAC-40指数 微跌0.06%，报4,501.00点。

英国富时100指数 收低0.26%，报6,818.63点。(完)

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法股CAC-40指数 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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