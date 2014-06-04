欧洲股市：持稳，因欧元区经济复苏放缓及欧洲央行会议前投资人观望

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
* FTSEurofirst 300指数收平，Euro STOXX 50指数跌0.1%
* 欧洲央行会议前投资人观望
* 市场料已消化欧洲央行新措施
路透伦敦/巴黎6月4日 - 欧洲股市周三持稳，此前数据证实欧元区经济复苏首季放缓，投资人静待欧洲央行周四宣布新的措施刺激经济成长。
欧盟统计局公布，欧元区截至3月的三个月内经济成长仅0.2%，巩固了投资人对欧洲央行将下调再融资利率，并将存款利率降至负值，以及推出针对中小企业信贷的措施的预期。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收平，收报1,374.75点，徘徊在周一触及的六年半高位下方。
CMC Markets分析师Jasper Lawler表示，“在明天前，没有人真的愿意大举押注。”
市场屏息以待令欧元区主要国家指数窄幅变动。德国DAX 指数收高0.07%，报9,926.67点。法股CAC-40指数 微跌0.06%，报4,501.00点。
英国富时100指数 收低0.26%，报6,818.63点。(完)
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法股CAC-40指数 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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