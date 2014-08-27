欧洲股市：收盘基本持稳，分析师仍看好股市前景

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* FTSEurofirst 300指数上扬0.1%，Euro STOXX 50指数小跌0.1%

* 技术图表显示利好信号

路透伦敦8月27日 - 欧洲股市周三持稳在一个月高位，在连续两周半上扬后稍作喘息，因德国消费者信心回落，和企业消息负面限制投资者对股市的胃纳。

下跌的个股包括英国杂货店Sainsbury 和Tesco ，两支股票分别下跌2.6%和1.1%，因Kantar Worldpanel提供的数据显示，英国杂货店市场销售在截至8月17日的12周中仅增长了0.8%，为10年来最低水平。

市场研究机构GfK公布，德国9月GFK消费者信心指数下滑至8.6，8月下修为8.9。这也是三年多来最大跌幅，而且也低于路透调查30位分析师所平均预估的9.0。调查中最悲观的预估值为8.7。 此为2013年1月以来首次下跌，且为逾三年来最低跌幅。

法国股市在近期大涨后收盘持平。

法国总统奥朗德周二任命前罗斯柴尔德的合伙人Emmanuel Macron，接替与之意见不合的左翼经济部长，他希望在这次内阁变动后，能继续运用削减赤字的正统理念激活处于停滞的法国经济。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收盘小涨1.36点，或0.1%，报1,378.19点，盘中触及一个月高位。之前，该指数自8月8日以来累积上扬6%。欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数 小跌0.1%。德国DAX指数 收挫0.19%，报9,569.71点。

不过，分析师仍看好欧洲股市前景。

“欧洲股市指数已升穿了所有阻力位区域，包括趋势线、50日和200日移动均线，以及最新修正走势的50%回档位，目前准备重新上探年内高位，”Aurel BGC的分析师Gerard Sagnier表示。