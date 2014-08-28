欧洲股市：收低，对乌克兰局势的不安情绪重燃引发获利了结

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* FTSEurofirst 300指数跌0.6%，Euro STOXX 50指数跌0.9%
* 乌克兰总统波罗申科称俄军进入乌克兰
* ING IM建议“加码”德股，指因估值和欧元因素
* 铁矿石价格下滑，拖累矿业股走软
路透巴黎8月28日 - 欧洲股市周四下挫，因对乌克兰动荡局势的担忧重燃，促使投资人在连涨逾两周后锁定一些获利。
乌克兰总统波罗申科周四称，俄罗斯军队已进入乌克兰，他召集安全和国防委员会举行紧急会议，商讨下一步行动。
北大西洋公约组织(NATO)一军官周四表示，NATO认为有超过一千名俄罗斯军队人员当前在乌克兰境内活动。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.6%，报1,369.33点，该指数自8月8日以来累积上扬6.3%。
“地缘政治紧张局势再度影响市场，乌克兰局势最新的升级令欧股回调的时机成熟，”IG France首席市场分析师Alexandre Baradez。俄罗斯国防部则强烈否认有关俄军在乌克兰行动的报道。
德股DAX指数 收低1.12%，报9,462.56点。西门子 收低1.2%，阿迪达斯 下挫2.5%。
ING IM高级策略师Patrick Moonen则建议“加码”德股，因当地股市近期跑输，估值便宜，且欧元走软“明显对出口商有利”。
欧洲其他指数中，欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数 回落0.9%。法国股市CAC指数 下滑0.66%，收报4,366.04点。英国富时100指数 跌0.36%，收报6,805.80点。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。