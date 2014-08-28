欧洲股市：收低，对乌克兰局势的不安情绪重燃引发获利了结

* FTSEurofirst 300指数跌0.6%，Euro STOXX 50指数跌0.9%

* 乌克兰总统波罗申科称俄军进入乌克兰

* ING IM建议“加码”德股，指因估值和欧元因素

* 铁矿石价格下滑，拖累矿业股走软

路透巴黎8月28日 - 欧洲股市周四下挫，因对乌克兰动荡局势的担忧重燃，促使投资人在连涨逾两周后锁定一些获利。

乌克兰总统波罗申科周四称，俄罗斯军队已进入乌克兰，他召集安全和国防委员会举行紧急会议，商讨下一步行动。

北大西洋公约组织(NATO)一军官周四表示，NATO认为有超过一千名俄罗斯军队人员当前在乌克兰境内活动。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.6%，报1,369.33点，该指数自8月8日以来累积上扬6.3%。

“地缘政治紧张局势再度影响市场，乌克兰局势最新的升级令欧股回调的时机成熟，”IG France首席市场分析师Alexandre Baradez。俄罗斯国防部则强烈否认有关俄军在乌克兰行动的报道。

德股DAX指数 收低1.12%，报9,462.56点。西门子 收低1.2%，阿迪达斯 下挫2.5%。

ING IM高级策略师Patrick Moonen则建议“加码”德股，因当地股市近期跑输，估值便宜，且欧元走软“明显对出口商有利”。

欧洲其他指数中，欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数 回落0.9%。法国股市CAC指数 下滑0.66%，收报4,366.04点。英国富时100指数 跌0.36%，收报6,805.80点。(完)