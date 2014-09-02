欧洲股市：小幅走低，受累于制药股跌势

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数跌0.1%，报1,375.93点

* 被收购目标阿斯利康走低，因CEO称公司一切活动“恢复正常”

* 同类制药股受累走低

* 交易商静待欧洲央行周四公布政策决定

路透伦敦9月2日 - 欧洲股市周二走低，受累于制药股跌势。之前药商阿斯利康(AstraZeneca) 试图淡化辉瑞 提出新收购提议的臆测，拖累大型制药股全线走低。

在欧洲央行周四举行政策会议前，股市投资者交投谨慎，他们希望从央行会议上寻找政策前景的线索。

鲜有人预计欧洲央行将在会上祭出重大政策举措，但多数市场人士预期，欧洲央行最终将放宽政策，因通胀不断走低和乌克兰冲突拖累欧元区经济。

部分交易商认为，股市已因预期欧洲央行将推出新刺激举措而攀升，因此，进一步上行的空间不大。

“我们不会在目前水平追涨，”HED Capital的主管Richard Edwards表示。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.1%，报1,375.93点，自8月中触及低位后反弹了近7%。

阿斯利康下跌0.8%，重压大盘，同时拖累罗氏 和诺华制药 等同类股走低。STOXX Europe 600医疗保健指数 也回落0.2%。

阿斯利康走低，因该公司首席执行长在接受路透访问时称，公司的一切活动“恢复正常”，尽管市场臆测辉瑞将提出新的收购提议。