欧洲股市：小幅走低，受累于制药股跌势

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数跌0.1%，报1,375.93点
* 被收购目标阿斯利康走低，因CEO称公司一切活动“恢复正常”
* 同类制药股受累走低
* 交易商静待欧洲央行周四公布政策决定
路透伦敦9月2日 - 欧洲股市周二走低，受累于制药股跌势。之前药商阿斯利康(AstraZeneca) 试图淡化辉瑞 提出新收购提议的臆测，拖累大型制药股全线走低。
在欧洲央行周四举行政策会议前，股市投资者交投谨慎，他们希望从央行会议上寻找政策前景的线索。
鲜有人预计欧洲央行将在会上祭出重大政策举措，但多数市场人士预期，欧洲央行最终将放宽政策，因通胀不断走低和乌克兰冲突拖累欧元区经济。
部分交易商认为，股市已因预期欧洲央行将推出新刺激举措而攀升，因此，进一步上行的空间不大。
“我们不会在目前水平追涨，”HED Capital的主管Richard Edwards表示。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.1%，报1,375.93点，自8月中触及低位后反弹了近7%。
阿斯利康下跌0.8%，重压大盘，同时拖累罗氏 和诺华制药 等同类股走低。STOXX Europe 600医疗保健指数 也回落0.2%。
阿斯利康走低，因该公司首席执行长在接受路透访问时称，公司的一切活动“恢复正常”，尽管市场臆测辉瑞将提出新的收购提议。
德股DAX指数 收高0.3%至9,507.02点。法国股市CAC指数 跌0.03%至4,378.33点。英国富时100指数 涨0.06%至6,829.17点。(完)
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。