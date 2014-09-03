欧洲股市：创下两个月高位，因乌克兰东部有望停火

* FTSEurofirst 300指数收高0.7%；Euro STOXX 50指数大涨1.2%

* 投资人预计在同俄罗斯磋商后乌克兰东部将停火

* 欧洲央行刺激措施预期进一步支撑市场

路透伦敦9月3日 - 欧洲股市周三上扬，一关键股指攀升至两个月高位，因臆测乌克兰东部将达成停火，以及欧洲央行将进一步实施刺激措施。

俄罗斯总统普京周三表示，有望在本周达成协议，结束在乌克兰东部的战事。一些人士认为这是在向西方显示他在尽力令冲突降温。

不过市场交投紧张，因各方看来传递出的信息不一。之前乌克兰总统波罗申科的媒体办公室发表声明称，波罗申科已与俄罗斯总统普京达成乌克兰东部顿巴斯(Donbass)地区“永久停火”的协议。 普京的讲话相当于否认了乌克兰总统的说法。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.7%，报1,385.49点，稍早触及7月7日来最高的1,391.56点。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 大涨1.2%，报3,218.84点。

在俄罗斯有业务的企业股票涨幅居前，获利严重依赖俄罗斯的奥地利银行Raiffeisen Bank International 以及丹麦酿酒商嘉士伯 分别大涨6.2%和2.3%。

对欧洲央行可能推出量化宽松政策的臆测也支撑整体市场。欧洲央行周四将举行货币政策会议。