欧洲股市：触及六年半高位，因欧洲央行推出新刺激措施

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
* FTSEurofirst 300指数大涨1.1%，触及2008年来最高
* 市场普涨，因欧洲央行推出新刺激措施
* 银行股领涨，得益于欧洲央行购买ABS
路透伦敦9月4日 - 欧洲股市周四大涨，一指标股指触及六年半高位，因欧洲央行进一步降息，并推出购买资产计划以试图提振欧元区通胀。
欧洲央行意外降息至纪录新低，且总裁德拉吉称将在下月开始购买证券化贷款和担保债券，以帮助释出欧元区贷款。
欧元区公债收益率下滑，进一步提升股票的吸引力。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 回报率达到3.3%，意大利10年期公债 收益率仅为2.4%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高1.1%，报1,399.43点，稍早触及2008年初以来最高的1,400.99点。因投资人预期欧洲央行会采取行动，该指数自8月中已大涨约8%。
“即便这些措施实施后的结果没有欧洲央行预期的那么有效，但这并不意味着股市中长期不会上涨，因随着市场再度涌入流动性，除了股票以外，没有太多其他选择，”Peregrine & Black高级交易员Markus Huber表示。
成交放量，今日FTSEurofirst指数成交量较过去三个月均值高约40%。
市场出现普涨，银行股 领涨，因料将得益于欧洲央行购买资产支持证券(ABS)。
英国富时100指数 仅微升0.06%至6,877.97点。该指数受到石油巨擘BP 重挫5.9%拖累，因此前美国一地区法官称BP在2010年墨西哥湾漏油事件中“严重失职”。
德股DAX指数 收高1.02%至9,724.26点。法国股市CAC指数 大涨1.65%至4,494.94点。(完)
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。