欧洲股市：受获利了结拖累走低，但在俄罗斯有曝险的股票上扬

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数跌0.4%，从六年半高位回落

* 该指数连涨第四周

* 俄罗斯有曝险的股票表现出众，因乌克兰政府军与叛军达成停火协议

路透伦敦9月5日 - 欧洲股市周五走低，因在过去一个月受欧洲央行将再推刺激举措的预期推动大涨后，交易商锁定获利。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.4%，报1,396.02点，从昨日触及的六年半高位回落，当日欧洲央行降息并宣布推出新刺激计划。

不过，在俄罗斯有曝险的股票表现出众，因乌克兰政府代表与亲俄叛军领导人、俄罗斯和欧安组织(OSCE)就停火达成一致。

BP 急升2.6%，该公司持有俄罗斯最大石油企业Rosneft 20%的股权。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收跌0.1%，报3,275.25点，相对强弱指标显示，该指数昨日进入“超买”区域。

Euro STOXX 50和FTSEurofirst 300指数本周均连涨第四周。

今日公布的数据显示，美国8月就业岗位增幅为八个月最低，更多美国人放弃找工作，使市场谨慎地认为，这为美国联邦储备理事会(FED/美联储)推迟升息提供了更多的理由。

花旗的股市策略师Jonathan Stubbs认为，从长期来看，欧洲股市将在欧洲央行刺激举措的推动下进一步上扬。

他在一份报告中称，“从绝对值来看，欧股已不再便宜，但相对于信贷等其他资产类别，仍超级便宜。”