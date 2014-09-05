欧洲股市：受获利了结拖累走低，但在俄罗斯有曝险的股票上扬

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数跌0.4%，从六年半高位回落
* 该指数连涨第四周
* 俄罗斯有曝险的股票表现出众，因乌克兰政府军与叛军达成停火协议
路透伦敦9月5日 - 欧洲股市周五走低，因在过去一个月受欧洲央行将再推刺激举措的预期推动大涨后，交易商锁定获利。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.4%，报1,396.02点，从昨日触及的六年半高位回落，当日欧洲央行降息并宣布推出新刺激计划。
不过，在俄罗斯有曝险的股票表现出众，因乌克兰政府代表与亲俄叛军领导人、俄罗斯和欧安组织(OSCE)就停火达成一致。
BP 急升2.6%，该公司持有俄罗斯最大石油企业Rosneft 20%的股权。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收跌0.1%，报3,275.25点，相对强弱指标显示，该指数昨日进入“超买”区域。
Euro STOXX 50和FTSEurofirst 300指数本周均连涨第四周。
今日公布的数据显示，美国8月就业岗位增幅为八个月最低，更多美国人放弃找工作，使市场谨慎地认为，这为美国联邦储备理事会(FED/美联储)推迟升息提供了更多的理由。
花旗的股市策略师Jonathan Stubbs认为，从长期来看，欧洲股市将在欧洲央行刺激举措的推动下进一步上扬。
他在一份报告中称，“从绝对值来看，欧股已不再便宜，但相对于信贷等其他资产类别，仍超级便宜。”
德股DAX指数 收高0.23%，至9,747.02点。法国股市CAC指数 跌0.19%，至4,486.49点。英国富时100指数 挫0.33%，至6,855.10点。(完)
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。