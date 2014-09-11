欧洲股市：收在近一周低点，矿业股下滑

* FTSEurofirst 300指数收低0.1%

* 中国公布经济数据后，矿业股下滑

路透伦敦9月11日 - 欧洲股市周四收在近一周低点，此前报告显示美国上周初请失业金人数增加，而对中国经济成长的担忧拖累矿业股走软。

STOXX欧洲600基本资源股指数 跌0.3%，因数据显示中国8月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅较上月回落并创四个月最低，主因翘尾因素减弱；而当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比跌幅创三个月最大，且环比连续八个月负增长，暗示产能过剩仍是当前经济面临的突出矛盾。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.1%，报1,383.94点，在美国公布上周初请失业金人数意外增加后，该指数一度跌至一周最低的1,377.49点。

下周美联储会议前，投资人在尽力判断美国经济的强度，寻找美国逾八年来首次升息的时机线索。

“数据有些令人失望，市场反应显示投资人在美联储下周会议前有些许不安。”Hargreaves Lansdown股市分析师Keith Bowman表示。

欧盟证实将从周五起对俄罗斯实施新的制裁，以及对这可能冲击欧洲经济的担忧也令股市承压。

在民调显示苏格兰民众支持留在大英联合王国的比例占上风后，英国标准人寿保险公司, SSE和苏格兰皇家银行等在苏格兰有敞口的企业上扬。

由Survation代替Daily Record进行的民意调查显示，有47%的民众准备投票支持独立，另外53%则将投票反对独立。这数据不包括10%尚未决定的受访者。