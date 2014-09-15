欧洲股市：在美联储会议和苏格兰独立公投前陷于窄幅区间交投

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* FTSEurofirst 300指数收低0.05%
* 购并热潮引发啤酒制造商股票大涨
* 法兴建议远离英国股票
* 英国股市资金外流－EPFR Global
路透巴黎9月15日 - 欧洲股市周一小跌，在本周苏格兰独立公投和美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议前，市场陷于窄幅区间内交投。
华尔街日报报导百威英博(Anheuser-Busch InBev) 正同银行洽商，为可能以1,220亿美元收购SABMiller 融资后，啤酒制造行业购并活动增加的前景带动该类股份大涨。
SABMiller劲升9.8%，喜力 也攀升3%，此前喜力表示，同业竞争对手SABMiller就可能的收购事宜与其接触，证实当日稍早媒体报导，不过喜力表示，具有控制权的股东打算维持公司独立运作。
百威英博收高2.8%，嘉士伯 涨2.7%。
西班牙电信集团Jazztel 在尾盘停牌前暴涨12.6%，消息人士向路透表示，法国Orange 接近达成收购Jazztel的协议。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 微跌0.05%，报1,382.32点，在过去一周，该指数一直横向盘整，以待美联储会议和苏格兰公投。
今年迄今英国富时100指数已经表现落后，仅升0.7%，FTSEurofirst 300指数期内升幅达5%。
投资人近期减持英股仓位，根据EPFR Global，在9月首个完整的一周内，有净6.72亿美元资金流出英国股票基金。
法国兴业银行欧洲股市策略主管Roland Kaloyan建议投资人在公投前远离英股。
英国股市富时100指数 微跌0.04%，报6,804.21点，德国股市DAX指数 微升0.09%，报9,659.63点，法国股市CAC指数 收挫0.29%，至4,428.63点。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。