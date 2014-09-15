欧洲股市：在美联储会议和苏格兰独立公投前陷于窄幅区间交投

* FTSEurofirst 300指数收低0.05%

* 购并热潮引发啤酒制造商股票大涨

* 法兴建议远离英国股票

* 英国股市资金外流－EPFR Global

路透巴黎9月15日 - 欧洲股市周一小跌，在本周苏格兰独立公投和美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议前，市场陷于窄幅区间内交投。

华尔街日报报导百威英博(Anheuser-Busch InBev) 正同银行洽商，为可能以1,220亿美元收购SABMiller 融资后，啤酒制造行业购并活动增加的前景带动该类股份大涨。

SABMiller劲升9.8%，喜力 也攀升3%，此前喜力表示，同业竞争对手SABMiller就可能的收购事宜与其接触，证实当日稍早媒体报导，不过喜力表示，具有控制权的股东打算维持公司独立运作。

百威英博收高2.8%，嘉士伯 涨2.7%。

西班牙电信集团Jazztel 在尾盘停牌前暴涨12.6%，消息人士向路透表示，法国Orange 接近达成收购Jazztel的协议。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 微跌0.05%，报1,382.32点，在过去一周，该指数一直横向盘整，以待美联储会议和苏格兰公投。

今年迄今英国富时100指数已经表现落后，仅升0.7%，FTSEurofirst 300指数期内升幅达5%。

投资人近期减持英股仓位，根据EPFR Global，在9月首个完整的一周内，有净6.72亿美元资金流出英国股票基金。

法国兴业银行欧洲股市策略主管Roland Kaloyan建议投资人在公投前远离英股。